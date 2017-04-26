Дёшево и необходимо: лишь в пяти регионах РФ есть льготы на все жизненно важные лекарства
Только пять регионов России включили в свои льготные списки лекарств все 646 препаратов из федерального перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Среди них Владимирская, Новгородская и Ульяновская области, Камчатский и Краснодарский края. В Тверской и Ивановской областях, а также в Ставропольском крае показатель не превышает 10%. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведённого Фондом «Здоровье» совместно с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) в 85 регионах страны.
Эксперты фонда «Здоровье» и активисты ОНФ в рамках проекта «За доступные лекарства» с февраля по март 2017 года провели мониторинг (данные есть в распоряжении RT), в ходе которого проанализировали перечни льготных лекарств для амбулаторного лечения, утверждённые на 2017 год во всех 85 субъектах Российской Федерации.
Оказалось, что многие жизненно-необходимые препараты, такие как лекарства для лечения онкологии, ВИЧ-инфекции, туберкулёза, гепатитов В и С и других заболеваний не попадают в эти списки. Всего в федеральном перечне жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждённом распоряжением правительства РФ, 646 лекарств.
Расследование показало, что все жизненно-важные препараты включили в свои льготные списки только пять регионов. Это Владимирская, Новгородская и Ульяновская области, Камчатский и Краснодарский края.
Также почти все жизненно-необходимые лекарства включены в список льготных в Костромской области и Забайкальском крае (по 99%), а также в Республике Тыва, Алтае и Северной Осетии (по 98%) и Еврейской автономной области (97%).
Препараты из льготного перечня предоставляются гражданам бесплатно или со скидкой около 50%.
В десяти регионах страны на льготных условиях можно приобрести не более 30% жизненно-необходимых препаратов. Хуже всего ситуация складывается в Тверской области (1%), Ставропольском крае (2%) и Ивановской области (9%).
Немного больше лекарств такого типа, которые можно получить бесплатно или со скидкой, в Ростовской (16%), Нижегородской (19%), Амурской (20%), Свердловской (22%), Архангельской (22%) и Астраханской (25%) областях, а также в Карачаево-Черкесской Республике (29,23%).
В Минздраве Ростовской области рассказали RT, что сейчас на льготных условиях можно получить 37% лекарств перечня жизненно-необходимых (по данным ОНФ, только 16%).
«Региональный перечень разрабатывался на основании утвержденных стандартов оказания первичной медико-санитарной помощи и включает 37% препаратов из перечня жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — отметили в ведомстве.
В Департаменте здравоохранения Ивановской области рассказали RT, что в законодательстве не предусмотрено обязательство регионов включать жизненно-необходимые лекарства в список льготных.
«Требования об обязательности включения в региональный перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению бесплатно, лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, действующим законодательством не предусмотрено, — пояснили в ведомстве, — субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют категории заболеваний и перечень наиболее востребованных лекарственных препаратов в пределах выделенного финансирования в текущем календарном году».
Такой же ответ поступил и от Минздрава Свердловской области.
В ОНФ также подтвердили информацию о том, что сейчас законодательство не обязывает регионы включать жизненно-необходимые лекарства в перечень льготных.
Директор Фонда «Здоровье» и член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов считают, что регионы всё равно обязаны отдавать приоритет жизненно-необходимым препаратам.
«Каждый регион может включать в свой льготный перечень любое количество лекарств, исходя из возможностей своего бюджета. Тем не менее, приоритет в любом случае должен быть отдан препаратам из федерального перечня жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, что позволит обеспечивать бесплатными лекарствами как можно большее число пациентов-льготников и обеспечит равные права граждан из разных регионов на льготное лекарственное обеспечение», — говорит он.
По словам общественников, в ряде субъектов в региональные перечни не попали препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний, при этом в нём оказались лекарства с недоказанной эффективностью и даже гомеопатические препараты. Встречаются в списке льготных и торговые наименования препаратов вместо международных непатентованных наименований, что ограничивает конкуренцию при закупках и ведёт к росту цены лота.
По мнению Эдуарда Гаврилова, следует устранить пробел в законодательстве, обязав региональные власти включать жизненно-необходимые лекарства в списке льготных.
«Минздрав должен принять порядок формирования региональных льготных лекарственных перечней и закрепить обязательность присутствия в них лекарств из федерального перечня жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Пока же этого не происходит, и жители разных регионов находятся в неравных условиях относительно льготного лекарственного обеспечения», — отметил эксперта.
Член комитета по социальной политике Совфеда Владимир Круглый считает, что необходимо добиваться того, чтобы регионы предоставляли пациентам возможность приобретать жизненно-необходимые и важные лекарства на льготных условиях.
«Мы живём в условиях бюджетного дефицита, региональные власти пытаются экономить деньги. Это неправильно. Ведь от каждого такого препарата зависят судьбы и жизни людей, больных серьёзными заболеваниями, — говорит он, — если какой-то препарат не включается в список льготных, то это влечёт последствия для многих пациентов. Нужно добиваться, чтобы регионы обеспечивали этими препаратами людей».
Сенатор рассказал RT, что к нему обращаются граждане по проблеме обеспечения населения жизненно-необходимыми препаратами.
«Ко мне приходят люди с вопросами, жалобами, что их не обеспечивают такими препаратами или же делают это не вовремя», — объяснил он.
Адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян поясняет, что трёхнедельный курс лечения гепатита С стоит около 1 млн рублей. Мало кто может себе позволить приобрести соответствующий препарат без предоставления льгот, добавляет юрист. Эксперт отмечает, что он сталкивался с проблемой, когда регионы не включали подобные препараты в список льготных.
«Неоднократно приходилось ездить в региональные суды «выбивать» именно жизненно-необходимые лекарства», — говорит он.
По его словам, в таком случае можно обратиться в региональный Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой, предоставив подтверждение того, что жизненно-необходимый препарат, лечение которым назначил врач, отсутствует в перечне льготных, а также выписку о рыночной стоимости этого лекарства. После этого заявления должна быть назначена проверка.
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Ну правильно. Зачем чинушам беспокоиться об этом? Они за границей лечатся, там где у них жилье (запасной аэродром).