Победа «Путешествия в монументальную историю» Нижнего Тагила во Всероссийском конкурсе «ДИВО РОССИИ» (видео)
Видео Михаила Агеева «Путешествие в монументальную историю» Нижнего Тагила заняло 3 место в IV Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ-2017» в номинации «Историко-архитектурные, религиозные объекты и музеи»
Видео «Путешествие в монументальную историю» — часть нового сайта, созданного творческой группой Нижнетагильского музея изобразительных искусств
Здесь вы сможете посмотреть на карте ПАМЯТНИКИ Нижнего Тагила, узнать о них невероятно интересные факты. Благодаря ролику Михаила Агеева у вас есть возможность «пролететь» над городом и увидеть его с высоты птичьего полета. Затем, спустившись, посетить любой его район и внимательно рассмотреть скульптуру. В этом помогут фотографии и 3D-туры. А если вам захочется узнать что-то новенькое – прочтите о памятнике или посмотрите архивные газетные документы, включите музыку или аудиозапись.
Посмотреть победившее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=lhfIreTLRHE
NTGS.RU