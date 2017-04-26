«Открытие сплава на Чусовой»!
7 мая на Демидовской пристани деревни Усть-Утка состоится официальное открытие сезона сплавов. Этот фестиваль пройдет уже третий год подряд и с каждым разом набирает обороты. В этом году в программе мероприятия концертно-развлекательная программа, квест, автопробег, военно-полевая кухня, командообразующие игры и много всего интересного.
В организации мероприятия, помимо Центра развития туризма города и природного парка «Река Чусовая», поучаствуют Администрация Нижнего Тагила и Усть-Утки, а также компании, организующие отдых на реке Чусовой: «Штурм», «Мир приключений», «Адреналин» и «Медведь-экстрим».
Заказать сплав на 7 мая можно:
– В компании «Адреналин» по телефонам: +7 (3435) 466-131, 407-100, +7-950-653-37-38
– В компании «Мир приключений» по телефонам: 8 (3435) 46-79-29, +7 904-54-704-70
Вам предложат варианты сплава из деревни «Усть-Утка», а также с транфером из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Заявки принимаются до 5 мая.
Программа фестиваля «Открытие сплава на Чусовой» 7 мая 2017 года:
11:00 – Начало фестиваля, старт концертно-развлекательной программы, работа площадок
13:00 – Старт сплава
13:30 – Финиш автопробега жителей сельских населенных пунктов, приуроченный ко Дню Победы
15:00 – Окончание концертно-развлекательной программы
17:00 – Финиш сплава, доставка участников
– Концертная программа, выступления творческих коллективов, ВИА «Мелодика»
– Выставка-продажа изделий народных промыслов ручной работы
– Квест «От Строгановых к Демидовым»
– Военно-полевая кухня, травяной чай
– Экскурсия в музей «Русская горница» с мастер-классом по созданию куклы-оберега. Экскурсии начинаются в 11:30 12:30 13:30 14:30 группы по 10 – 15 человек.
– Развлекательная плошадка для детей и взрослых: катание на каноэ, гироскутерах, командообразующие игры, фотозона с шаманом
– Летнее кафе
МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
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