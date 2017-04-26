В УрФУ на 30 суток приостановлена работа столовой из-за отравления 13 человек
25 апреля 2017 г. суд по материалам Управления Роспотребнадзора по Свердловской области приостановил работу столовой ФГАОУ ВПО «УрФУ имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина» на 30 суток.
Напомним, в период с 18 по 25 апреля 2017 г. в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступила информация о 13 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов и сотрудников ФГАОУ ВПО «УрФУ имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург, ул. Мира, 19). В анамнезе у всех заболевших – питание в столовой № 4 вуза.
Специалистами Центрального теротдела Управления Роспотребнадзора незамедлительно было начато эпидрасследование. При обследовании пищеблока выявлены многочисленные нарушения санэпидзаконодательства, касающиеся хранения пищевой продукции, обработки кухонного инвентаря и посуды, санитарно-технического состояния производственных помещений пищеблока и др. В рамках проведения надзорного мероприятия для исследований отобраны пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов, а также материалы от заболевших и сотрудников пищеблока.
У пострадавших и работников столовой обнаружен возбудитель инфекции – норовирус. Кроме того, на объекте выявлена пищевая продукция, не соответствующая гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
Деятельность столовой временно запрещена с 21 апреля 2017 г..
Эпидрасследование продолжается, в вузе проводятся противоэпидемические мероприятия.
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