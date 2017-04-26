В УрФУ на 30 суток приостановлена работа столовой из-за отравления 13 человек

| 26.04.2017 | Новости | Комментариев нет

25 апреля 2017 г. суд по материалам Управления Роспотребнадзора по Свердловской области приостановил работу столовой ФГАОУ ВПО «УрФУ имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина» на 30 суток.

Напомним, в период с 18 по 25 апреля 2017 г. в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступила информация о 13 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов и сотрудников ФГАОУ ВПО «УрФУ имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург, ул. Мира, 19). В анамнезе у всех заболевших – питание в столовой № 4 вуза.

Специалистами Центрального теротдела Управления Роспотребнадзора незамедлительно было начато эпидрасследование. При обследовании пищеблока выявлены многочисленные нарушения санэпидзаконодательства, касающиеся хранения пищевой продукции, обработки кухонного инвентаря и посуды, санитарно-технического состояния производственных помещений пищеблока и др. В рамках проведения надзорного мероприятия для исследований отобраны пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов, а также материалы от заболевших и сотрудников пищеблока.

У пострадавших и работников столовой обнаружен возбудитель инфекции – норовирус. Кроме того, на объекте выявлена пищевая продукция, не соответствующая гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Деятельность столовой временно запрещена с 21 апреля 2017 г..

Эпидрасследование продолжается, в вузе проводятся противоэпидемические мероприятия.

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