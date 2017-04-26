Нижнетагильская полиция вновь предупреждает об очередных фактах мошенничеств
Вновь возбужденные уголовные дела по фактам мошеннических действий на территории Нижнего Тагила свидетельствуют о том, что, несмотря на многократные предупреждения полиции через средства массовой информации о действиях аферистов, граждане вновь попадаются на удочки мошенников.
Следователями отдела полиции № 20 возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации (Мошенничество с причинением значительного ущерба).
Как рассказал следователь СО №5 СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» младший лейтенант юстиции Алексей Чмель, 50 – летняя жительница Гальяно – Горбуновского массива стала жертвой Интернет – мошенников. Женщина зашла на сайт одного из банков и ввела логин и пароль личного кабинета. На экране высветилось, что произошла ошибка и необходимо ввести номер сотового телефона для того, чтобы с клиентом связались сотрудники банка. После передачи данных на телефон женщины поступил звонок с неизвестного номера с сообщением, что придет пароль в виде смс, который нужно вести для того, чтобы уладить сбой в системе. После всех операций со счета потерпевшей мошенники сняли сумму около 140 тысяч рублей. Впоследствии оказалось, что это фишинговый сайт, оболочка которого полностью схожа с оригинальным сайтом, но на самом деле он принадлежит мошенникам.
После обращения потерпевшей в полицию организован необходимый комплекс оперативно — розыскных мероприятий: направлены многочисленные запросы в банки, через которые проводились операции, доменному регистратору и в сотовые компании для установления принадлежности номера телефона, с которого звонили мошенники.
С мошенниками, действующими в сети Интернет, столкнулась девушка, намеревавшаяся приобрести контрактный двигатель. Девушка нашла сайт автозапчастей, где необходимый товар был значительно дешевле по сравнению с другими предложениями. Это и подкупило заказчицу. Она заполнила форму связи с продавцом. С ней связались и сообщили реквизиты банка для отправки денег, чтобы получить этот двигатель. После перечисления денежных средств, «продавец» на связь не выходил, а через некоторое время сайт и вовсе перестал функционировать.
В полиции Нижнего Тагила напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность и ни в коем случае не передавать незнакомым людям свои персональные данные, данные банковской карты, позволяющие получить доступ к вашему счету. Стоит внимательно отнестись к звонящим лицам, которые представляются сотрудниками банка. В случае, если вы не знаете, что делать в данной ситуации, положите трубку и позвоните в полицию. Если вы перевели деньги незнакомым лицам, нужно как можно быстрее обратиться в банк, подать заявление об отмене транзакции и написать заявление в полицию.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»