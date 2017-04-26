«Уралочка» проиграла «Енисею» серию за бронзовые медали
«Уралочка-НТМК» и «Енисей» сыграли четвёртый матч серии за бронзовые медали чемпионата России. В третий раз в этом противостоянии победитель встречи определялся на тай-брейке. Как и днем ранее, красноярская команда оказалась сильнее в матче и выиграла серию со счётом 3-1. На этом сезон для «Уралочки» завершен. Итог – 3 строчка в регулярном чемпионате и 4 место в плей-офф чемпионата России.
Первая партия стала, словно продолжением вчерашнего сумасшедшего матча. К середине сета волейболисткам «Енисея» удалось убежать в солидный отрыв – 18:13. Казалось, «Уралочке» нужно срочно спасать ситуацию, но отрыв соперника продолжил расти и достиг 8 очков – 13:21. Болельщики уже точно готовились праздновать успех хозяек площадки, но подопечные Николая Карполя начали творить чудеса. Выдав фантастический спурт 9:1, «Уралочка» сравняла счет – 22:22!
Всё как будто только начиналось в этой партии. После точных атак уралочки Маргариты Курило и сибирячки Екатерины Ефимовой счет вновь был равным – 25:25. А дальше была фирменная суперскидка Марины Бабешиной – 26:25. Точку в сете поставила Ксения Парубец – 27:25. Выиграть эту партию «Уралочке» удалось, благодаря рывку 14:3!
Во втором игровом отрезке борьбы не получилось. «Уралочка» с первых розыгрышей захватила инициативу – 5:1, и не дала «Енисею» ни единого шанса – 14:9, 19:10 и в итоге 25:14. Оставалось выиграть еще один сет, чтобы ехать в Екатеринбург на пятый решающий матч.
Однако волейболистки красноярской команды встрепенулись и на равных с «Уралочкой» начали третий сет – 5:5, 10:10. Но в следующих нескольких розыгрышах гостьи с Урала были точнее и создали небольшой отрыв – 15:12. «Енисей» это не смутило и 4 очка подряд позволили хозяйкам площадки выйти вперед. Дальше в этом сете в счете вели уже только волейболистки сибирского клуба – 16:15, 20:18, 24:21 и 25:23, «Енисей» остаётся в игре.
В четвёртой партии хозяйки площадки продолжили удерживать нити игры в своих руках. «Уралочка» вынуждена была догонять – 5:11, 7:12. Но тут вновь в этом противостоянии произошёл уже мало удивляющий эпизод, когда одна из команд совершает «ускорение» и догоняет оппонента. Уральские волейболистки выдают серию точных атак и сравнивают счёт – 13:13. Команды и дальше идут на равных, но в концовке «Енисей» действует более надежно – 25:20 и сравнивает счёт в матче – 2:2.
Судьба встречи решалась в пятой партии. Гораздо удачнее начали сет игроки «Енисея» – 1:4, а дальше ситуация стала и вовсе катастрофической – 6:11. «Уралочка» сокращает разницу до трёх очков после точной атаки Екатерины Евдокимовой – 9:12, еще уменьшает отрыв Ксения Парубец– 10:12. А при счете 11:12 тренеры «Енисея» берут тайм-аут. После блока уралочек счет становится 12:13. А затем красноярская команда добывает два матчбола – 12:14. Ксения Парубец оставляет «Уралочку» в игре и в сезоне – 13:14, но уже следующая атака становится бронзовой для «Енисея». 15:13 – победа сибирских волейболисток в пятом сете, 3:2 – в матче, 3:1 – в серии за медали. «Уралочка» же остается четвёртой в сезоне 2016/17.
Борьба на два фронта, включавшая игры в чемпионате России и Лиге чемпионов, видимо, всё-таки сказалась. Большие нагрузки и «короткая скамейка» не позволили «Уралочке» найти силы на бронзовую серию. «Уралочка» благодарит своих болельщиков за поддержку и ждет на трибунах в следующем сезоне.
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