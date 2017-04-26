В 2017 году из Нижнего Тагила выслан 21 гастарбайтер
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел заседание городской антитеррористической комиссии. Одной из основных тем повестки стал вопрос об организации контроля миграционных процессов и исполнении законодательства РФ в сфере миграции, сообщает пресс-служба муниципалитета.
О мониторинге ситуации в сфере межнациональных отношений на заседании рассказала заместитель начальника отделения по работе с гражданами РФ отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское» Екатерина Рыжкова. Она отметила, что в первом квартале текущего года на миграционный учет было поставлено 3 339 иностранных граждан. В основном среди них граждане Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана и небольшая часть граждан Украины.
На территории города в постоянном режиме проводятся оперативно-профилактические мероприятия для контроля проживания иностранцев. В первом квартале их осуществлено 54. За отчетный период в отделения полиции было направлено 23 материала по статьям о фиктивной регистрации и подделке документов.
В отношении иностранных граждан возбуждались уголовные дела, применялись административные наказания. В этом году из Нижнего Тагила 5 человек было выдворено за пределы страны, еще 16 иностранцев было депортировано. Согласно данным мониторинга ситуации в сфере межнациональных отношений за 1 квартал по разделу – соблюдение миграционного законодательства, в Нижнем Тагиле всего было выявлено 152 факта нарушения миграционного законодательства. Зафиксировано 69 нарушений иностранными гражданами режима пребывания в Российской Федерации, еще 34 нарушения связаны с незаконным привлечением к трудовой деятельности иностранца или лица без гражданства.
По словам Екатерины Рыжковой, с апреля начинается сезон активного прибытия граждан иностранных государств в Нижний Тагил. В связи с этим меры по контролю миграционных процессов и исполнению законодательства РФ будут усилены.
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