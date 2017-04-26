На ремонты в Нижнетагильском СИЗО №3 за последние годы выделено более 8,5 миллиона рублей
За период 2011-2016 годы по программе «Капитального и текущего ремонтов объектов ГУФСИН России по СО» на капитальные ремонты объектов СИЗО-3 г.Нижний Тагил были выделены денежные средства в размере 8 577,66 тыс. рублей.
В 2011 году выделено – 224,73 тыс.рублей на ремонт пекарни и теплотрассы;
В 2012 году выделено – 400,00 тыс. рублей на капитальный ремонт камер, санузлов, коридоров, лестничных маршей режимного корпуса;
В 2013 году выделено – 2 748,72 тыс. рублей на ремонт, камер, кровли, холодного водоснабжения режимного корпуса, скважин, наружных водопроводных сетей, а так же текущий ремонт камер и коридоров режимного корпуса;
В 2014 году выделено – 4 414,21 тыс. рублей на капитальный ремонт камер, кровли, медицинского блока, ,банно-прачечного комбината, оконных блоков режимного корпуса;
В 2015 году выделено – 270,00 тыс. рублей на капитальный ремонт камер режимного корпуса, силового кабеля;
В 2016 году выделено – 520,00 тыс.рублей на капитальный ремонт кровли режимного корпуса и трансформаторной подстанции.
Денежные средства для проведения капитального ремонта камер режимного корпуса СИЗО-3 будут выделены при поступлении дополнительного финансирования по данной программе. Администрация СИЗО-3 направила заявки на финансирование затрат на ремонт в ГУФСИН.
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