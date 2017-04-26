Количество выпущенных платёжных карт «Мир» превысило 5 миллионов
Национальная система платёжных карт (НСПК) сообщила о новом событии, касающемся отечественной карты «Мир», — её выпуск превысил 5 млн штук.
НСПК является оператором карты «Мир». Выпуском отечественной платёжной карты занимаются 70 банков, а приём осуществляют свыше 95 % терминалов и банкоматов с функцией снятия наличных.
Первый миллион карт «Мир» был выпущен в октябре 2016 года, к концу года эмиссия составила уже 1,8 млн карт. Как сообщает НСПК, весь прошлый год шла подготовка инфраструктуры приёма карт, а нынешний год станет годом массовой эмиссии карт «Мир». В текущем году менее чем за четыре месяца банками было выпущено более 3 млн национальных платёжных карт. География сети приёма карт «Мир» сейчас охватывает всю страну. Воспользоваться ею для снятия наличных, оплаты товаров и услуг можно в любом городе России.
Этой осенью планируется запуск межбанковской программы лояльности по картам «Мир», размер кешбэка (возврат части денежных средств, уплаченных за товары и услуги) по ней составит 10–20 %.
© nspk.ru