В Нижнем Тагиле стартовала Всероссийская акция Общественного совета «Проверь ПРАВОзнание»
Акция организована общественным советом при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и направлена на формирование правовых знаний старшеклассников.
Общественный совет проводит значительную работу с подрастающим поколением, в том числе и по профилактике правонарушений среди подростков.
Такая масштабная Всероссийская акция проводится впервые. Ее главная цель — привлечение внимания к вопросам правовой грамотности и повышение правовой культуры у подрастающего поколения.
Сегодня представители общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних предложили пройти тестирование учащимся старших классов школы № 45.
Тесты разработаны общественным советом при МВД РФ при поддержке Московского государственного университета имени Кутафина и Московского финансово-юридического университета специально для учащихся 8-9 и 10-11 классов.
По словам председателя Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское» Алексея Шалагинова, проведением этого анонимного тестирования общественники и сотрудники полиции хотят выяснить, насколько ученики старших классов подкованы в правовых вопросах, насколько выпускники подготовлены к взрослой жизни и насколько осведомлены в тех или иных жизненных ситуациях: «Нам важно, насколько хорошо ребята знают свои права и обязанности, а так же предусмотренном наказании за совершенные противоправные деяния в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Общественники в ходе акции настроены охватить как можно больше учащихся, чтобы по результатам тестирования сделать объективный вывод о правовой информированности подростков: какие вопросы у ребят не вызывают сложности, а над чем еще надо поработать и говорить о необходимости проведения дополнительных занятий со специалистами.
Подводя итоги первого дня мероприятия, старший специалист группы по связям со СМИ МУ МВД России «Нижнетагильское» Элина Балуца отметила, что сотрудники полиции систематически проводят профилактическую работу со школьниками не только в форме лекций и бесед, но ив игровой форме, каждый раз напоминая ребятам азы Российского законодательства. Вопросы этих анкет составлены очень грамотно, в них разбираются конкретные жизненные ситуации, в которых могут оказаться подростки, стоящие на пороге взрослой жизни.
В полиции пообещали в дальнейшем довести результаты тестирования до учащихся и педагогов. «Если у старшеклассников возникнут какие-то вопросы по тестированию, которые были непонятны, на них также ответят стражи порядка», – добавила Элина Анатольевна.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»