Генеральная репетиция парада к Дню Победы в Нижнем Тагиле состоится 4 мая
Торжественное прохождение войсковых частей, сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел, посвященное 72-ой годовщине окончания Великой Отечественной войны, тагильчане смогут увидеть не только в День Победы 9 Мая, но и во время генеральной репетиции, которая пройдет в четверг, 4 мая, сообщает пресс-служба Администрации города.
В этот день военнослужащие Тагильской ракетной дивизии, отряда специального назначения «Урал» и другие участники предстоящего мероприятия пройдут парадным строем перед трибуной на главной улице Нижнего Тагила. В тренировке пеших и механизированных колонн примут участие 12 единиц военной техники и 13 парадных расчетов. Всего порядка 650 человек. По традиции военный парад откроет армейский автомобиль с ветеранами Великой Отечественной войны.
С 18.00 и до завершения репетиции будет перекрыто движение транспорта по проспекту Ленина на участке от проспекта Мира до улицы Первомайской. Тагильчан просят заранее предусмотреть маршрут движения в этот период времени.
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