Новая услуга курьерской доставки Почты России стала доступна жителям крупных городов области
В апреле в нескольких почтамтах Свердловской области стартовала новая услуга – «Доставка посылки по местонахождению клиента». Услуга курьерской доставки доступна пока жителям Серова, Каменск-Уральского и Нижнего Тагила, где открыты первые участки курьерской доставки Почты России.
Новая услуга предоставляет клиентам отделений почтовой связи возможность заказать доставку обычной посылки на дом. Для этого надо просто позвонить на телефон участка курьерской доставки (он печатается на извещениях) и заказать услугу. Вызвать курьера можно в удобное для клиента время. Данный сервис позволяет существенно сократить очереди особенно в крупных городских отделениях связи. Стоимость услуги составляет 220 рублей.
Первый опыт оказания услуги продемонстрировал ее востребованность, — отметил Сергей Завьялов, заместитель директора по посылочному бизнесу. — Больше всех новый сервис пришелся по душе жителям Серова. За первые две недели апреля почтовики Серова доставили на дом порядка 50 посылок.
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Доставляют как Эйс Вентура? ))))
А в чем отличие почтальона от курьера? Разве раньше не приносили посылки? Почта решила брать деньги дважды за одну услугу? 1 раз при оформление доставки, 2 раз при получении?