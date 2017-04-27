Тагильские баскетболисты завоевали еще один комплект медалей для родного города
Завершился чемпионат Свердловской области среди мужских команд. В этом сезоне в группе сильнейших состязалось шесть клубов, в том числе сборная Нижнего Тагила. Во второй группе выступало 10 команд.
В регулярном чемпионате наша команда заняла 3-е место. На втором этапе матча плей-офф по сумме двух матчей тагильская команда уступила «УЭСу» из Березовского и продолжила борьбу за третье место. В бронзовой серии игр, до двух побед, тагильчане дважды обыграли команду Асбеста. На своей площадке подопечные Юрия Шаповалова и Андрея Черепанова победили со счетом 75:58. Ответная игра в Асбесте была более напряженной. Уступая в счете за 2 минуты до конца основного времени матча 12 очков, «Старый соболь» смог вырвать победу 102:99.
На этом сезон главной мужской команды завершился. Выступая на два фронта, «соболя» завоевали серебро чемпионата Высшей лиги и бронзу областного чемпионата.
В пресс-службе клуба сообщили, что решением федерации баскетбола Свердловской области «Старому соболю» предоставлено право 6 и 7 мая провести «финал четырех» женского чемпионата Свердловской области. В нем примут участие две сильнейшие команды группы «Север» — это «Старый соболь» и Новоуральск, а дивизион «Центр»- команды «УПИ» и «УрФУ».
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