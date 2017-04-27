ЕВРАЗ запускает грантовый конкурс социальных проектов в четырех городах Урала и Сибири
В 2017 году грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей – город идей» впервые пройдет сразу в четырех городах: Нижнем Тагиле, Качканаре, Новокузнецке и Междуреченске. В Нижнем Тагиле и Качканаре конкурс стартует с 1 октября, в Новокузнецке и Междуреченске – с 10 мая.
Подробная информация о требованиях к проектам и о порядке приема и рассмотрения заявок будет объявлена дополнительно, а также размещена на официальном сайте компании.
Цель конкурса – развитие общественной инициативы и поддержка социально-значимых проектов. Принять в нем участие и представить на суд жюри свой проект может любой желающий. Проекты должны быть направлены на повышение качества жизни в городе: благоустройство, организацию творческих кружков для детей и взрослых, поддержку пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, продвижение спорта и здорового образа жизни, ответственного отношения к окружающей среде, семейных ценностей.
Главной площадкой конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей» последние несколько лет был Качканар. Здесь конкурс проводится с 2007 года. За это время в городе появилось более 70 проектов. Среди победителей последнего сезона – проект реконструкции памятника первостроителям Качканара, арт-объект, придуманный местными школьниками, контактный зоопарк, проект «ГТО – детям» и другие. Всего в 2016 году гранты получили 14 проектов.
Проект «ЕВРАЗ: город друзей – город идей» в Качканаре два года подряд становился бронзовым призером конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», организованного Форумом Доноров, PwC и газетой «Ведомости», в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества в регионе присутствия компании».
Инициатива, хорошо зарекомендовавшая себя в Качканаре, теперь получит развитие в других городах, где расположены предприятия ЕВРАЗа. Выбирать лучшие проекты будет наблюдательный совет, куда войдут независимые эксперты – представители городской общественности. Победители в сибирских городах будут объявлены в августе, в уральских – до конца года.
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