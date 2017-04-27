IX Мемориал мастера ФИДЕ Владимира Ароновича Струпинского
Память человеческая проносит через годы светлые воспоминания о делах содеянных в сердцах тех, кто рядом трудился и тех, кто был соперником за шахматной доской. Одним из средств увековечивания памяти о шахматистах – мемориалы. Среди тагильских мемориалов, пожалуй, одним из самых многочисленных является Мемориал мастера ФИДЕ Владимира Ароновича Струпинского. За девять лет существования Мемориала, растет и число его участников, и расширяется число городов, шахматисты которых едут в Нижний Тагил. Всегда на этом турнире представители ПАО «Уралхимпласт», где трудился Владимир Аронович.
В числе тех, кто пришел 23 апреля в шахматно-шашечный центр, где проводятся шахматные турниры всех масштабов и для всех возрастных категорий шахматистов, был и депутат Нижнетагильской городской Думы Владимир Иванович Антонов, многие годы трудившийся с Владимиром Ароновичем на Уралхимпласте. С теплыми словами напутствия к тагильчанам и гостям города обратился президент Нижнетагильской шахматной федерации Владимир Фёдорович Пегашкин. Собравшиеся почтили память Владимира Ароновича Струпинского минутой молчания. По сложившейся традиции в память о Владимире Ароновиче, любившему музыку и игравшему на фортепиано и аккордеоне, звучали ноктюрны в исполнении студентов Нижнетагильского колледжа искусств.
На IX мемориале участников ждал сюрприз – маленькая брошюрка с партиями, сыгранными Владимиром Ароновичем в разные годы. На мемориал приехало 72 шахматиста из 10 городов. Участникам предстояло сыграть по 9 партий. Грамоты, медали и кубки, сертификаты торговой сети «Спортмастер», подготовленные ПАО «Уралхимпласт», с трудом разместились на стенде с портретом Владимира Ароновича Струпинского.
По итогам турнира в тройку призеров тагильчанам попасть не удалось. На первом месте – екатеринбуржец Константин Чикарев с 7 ½ очками. На втором месте с таким же результатом, но разницей в дополнительных показателях его земляк Вадим Засухин. На третьем месте мастер ФИДЕ из Кушвы Вячеслав Мансуров, набравший 7 очков. Тагильчане получили призы от спонсоров турнира призы за 4, 5 и 7 результаты и подарочные сертификаты в различных номинациях. Среди них Пётр Махнев – за лучший результат среди юношей, Владимир Яшин – за лучший результат среди ветеранов, Иван Калинкин – самый возрастной участник, Михаил Шишкин – ветеран ПАО «Уралхимпласт».
По мнению большинства участников Мемориала у таких турниров есть будущее, потому что сохраняется память о замечательном человеке, потому что традиция проведения такого турнира носит воспитательный характер для подрастающего поколения шахматистов, служа образцом для подражания.
NTGS.RU