IX Мемориал мастера ФИДЕ Владимира Ароновича Струпинского

| 27.04.2017 | Новости | Комментариев нет

Память человеческая проносит через годы светлые воспоминания о делах содеянных в сердцах тех, кто рядом трудился и  тех, кто был соперником за шахматной доской. Одним из средств увековечивания памяти  о  шахматистах – мемориалы. Среди тагильских мемориалов, пожалуй, одним из самых многочисленных является Мемориал мастера ФИДЕ Владимира Ароновича Струпинского. За девять лет существования Мемориала, растет и число его участников,  и расширяется число городов, шахматисты которых едут в Нижний Тагил. Всегда на этом турнире представители ПАО «Уралхимпласт», где трудился Владимир Аронович.

P1050007 P1050011 P1050014

В  числе тех, кто пришел 23 апреля в шахматно-шашечный центр, где проводятся шахматные турниры всех масштабов и для всех возрастных категорий шахматистов, был и депутат Нижнетагильской городской Думы Владимир Иванович Антонов, многие годы трудившийся с Владимиром Ароновичем на Уралхимпласте. С теплыми словами напутствия к тагильчанам и гостям города обратился президент Нижнетагильской шахматной федерации Владимир Фёдорович Пегашкин. Собравшиеся почтили память Владимира Ароновича Струпинского минутой молчания. По сложившейся традиции в память о Владимире Ароновиче, любившему музыку и игравшему на фортепиано и аккордеоне, звучали ноктюрны в исполнении студентов Нижнетагильского колледжа искусств.

На IX мемориале участников ждал сюрприз – маленькая брошюрка с партиями, сыгранными Владимиром Ароновичем в разные годы. На мемориал приехало 72 шахматиста из 10 городов. Участникам предстояло сыграть по 9 партий. Грамоты, медали и кубки, сертификаты торговой сети «Спортмастер», подготовленные ПАО «Уралхимпласт»,  с трудом разместились на стенде с портретом Владимира Ароновича Струпинского.

По итогам турнира в тройку призеров тагильчанам попасть не удалось. На первом месте – екатеринбуржец Константин Чикарев с 7 ½ очками. На втором месте с таким  же результатом, но разницей в дополнительных показателях его земляк Вадим Засухин. На третьем месте мастер ФИДЕ из Кушвы Вячеслав Мансуров, набравший 7 очков. Тагильчане получили призы от спонсоров турнира  призы за 4, 5 и 7 результаты и подарочные сертификаты в  различных номинациях. Среди них Пётр Махнев – за лучший результат среди юношей,  Владимир Яшин – за лучший результат среди  ветеранов, Иван Калинкин – самый возрастной участник,  Михаил Шишкин  – ветеран ПАО «Уралхимпласт».

По мнению большинства участников Мемориала у таких турниров есть будущее,  потому что сохраняется память о замечательном человеке, потому что традиция проведения такого турнира носит воспитательный характер для подрастающего поколения шахматистов, служа образцом для подражания.

NTGS.RU

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *