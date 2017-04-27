Нижнетагильские следователи направили в суд уголовное дело по факту смерти в ДТП
Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» в суд направлено уголовное дело по обвинению 42-летнего жителя города Верхняя Салда, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из трех пешеходов получил смертельную травму.
ДТП произошло в октябре 2016 года на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Николо-Павловское Пригородного района. Водитель ГАЗели, перевозивший хлеб, двигаясь по главной улице села, совершил наезд на пешеходов. Объясняя ситуацию инспекторам ГИБДД, виновник ДТП сообщил, что, увидев перед собой останавливающуюся машину, тоже попытался притормозить, но не справился с управлением транспортного средства, и машина не остановилась. Тогда, по его словам, он предпринял попытку вырулить вправо и оказался на обочине. Пешеходы, находившиеся в тот момент в районе нерегулируемого пешеходного перехода, попали под колеса его автомобиля.
Мужчина 64 лет погиб на месте. 60 — летней женщине были причинены значительные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровья. 6- летний мальчик получил незначительные травмы и после оказания необходимой помощи в больнице был отпущен домой.
По словам начальника отделения по расследованию дорожно-транспортных преступлений МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника юстиции Ольги Новопавловской, водитель, проявив преступную небрежность и невнимательность, двигался со скоростью, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не учитывая при этом дорожные и метеорологические условия, в частности мерзлое дорожное покрытие и видимость в направлении движения. В результате при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Также водитель не соблюдал дистанцию до движущегося впереди автомобиля, которая позволила бы избежать столкновения.
По данным инспекторов ГИБДД нарушитель оказался водителем –новичком. На момент аварии его водительский стаж составлял 7 месяцев. В компании, где он осуществлял доставку хлеба, работал всего около трех недель.
Уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) направлено в суд для дальнейшего его рассмотрения.
NTGS.RU по информации МУ МВД Росси «Нижнетагильское»