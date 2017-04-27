Ограничение движения на дорогах города Нижний Тагил на период празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В связи с проведением на территории города Нижний Тагил мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Постановлением Главы города Нижний Тагил от 24.04.2017 года №965-ПА на период проведения майских праздников закрывается движение транспортных средств на следующих участках улиц и автодорог города:
1) 4 мая 2017 года с 19.00 до 20.00 часов, подготовка и проведение генеральной репетиции праздничных мероприятий войск Нижнетагильского гарнизона и гарнизона полиции
проспект Ленина на участке от улицы Первомайская до проспекта Мира;
3) 5 мая 2017 года с 15.00 до 17.00 часов, подготовка и проведение торжественного митинга на площади у мемориального комплекса музея боевой славы Металлургов
по улице Гастелло на участке от улицы Черноморская до улицы Металлургов,
по улице Металлургов на участке от улицы Попова до улицы Индустриальная,
по улице Индустриальная на участке от улицы Балакинская до улицы Металлургов;
4) 7 мая 2017 года с 10.00 до 17.00 часов, открытое первенство Свердловской области велоспорту-шоссе, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
по проспекту Вагоностроителей на участке от улицы 7 ноября до Восточного шоссе,
по проспекту Дзержинского на участке от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей;
4) 8 мая 2017 года с 9.30 до 17.00 часов, открытое первенство Свердловской области велоспорту-шоссе, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
по проспекту Вагоностроителей на участке от улицы 7 ноября до Восточного шоссе,
по проспекту Дзержинского на участке от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей;
5) 8 мая 2017 года с 12.30 до окончания мероприятия, подготовка и проведение торжественного митинга у памятника тагильским горнякам, погибшим
в 1941-1945 годах,
по улице Ульяновская на участке от улицы Ярославского до улицы Сланцевая;
6) 9 мая 2017 года с 07.30 часов до окончания массовых мероприятий, мероприятие с участием военнослужащих войсковых частей Министерства Обороны, войск национальной гвардии, дислоцирующихся в городе Нижний Тагил, и личного состава Нижнетагильского гарнизона полиции, праздничная демонстрация представителей трудовых коллективов предприятий города и молодежи,
по улице Горошникова на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Красноармейская,
по проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко,
по проспекту Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского,
по улице Карла Маркса на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского,
по улице Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная,
по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского,
по улице Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского,
по улице Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Серова,
по улице Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Ломоносова,
по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная,
по улице Ломоносова на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского,
по улице Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Островского,
по улице Газетная на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского;
7) 9 мая 2017 года с 12.00 до 15.00 часов, проведение 68-ой традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Тагильский рабочий»,
по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайская до улицы Октябрьской революции,
по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса,
по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко до улицы Октябрьской революции,
по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошниковка;
8) 9 мая 2017 года с 13.00 до 20.00 часов, праздничное гуляние, посвященное Дню Победы в Нижнетагильском парке им. А.П. Бондина,
по улице Красноармейская на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
9) 9 мая 2017 года с 13.00 до 20.00 часов, районная манифестация и митинг, посвященный Дню Победы,
по проспекту Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Правды,
по проспекту Дзержинского на участке от улицы Ильича до проспекта Ленинградский,
по проспекту Ленинградский на участке от улицы Окунева до улицы Тимирязева,
по улице Окунева на участке от улицы Ильича до улицы Коминтерна,
по улице Орджоникидзе на участке от улицы Ильича до улицы Коминтерна,
по улице Энтузиастов на участке от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева,
по улице Коминтерна на участке от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева;
10) 9 мая 2017 года с 15.00 до 17.00 часов, открытое первенство Свердловской области по велоспорту-шоссе, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайская до улицы Октябрьской революции,
по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса,
по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко до улицы Октябрьской революции,
по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошниковка;
11) 20 мая 2017 года с 13.00 до 01.00 часа 21.05.2017 года, Всероссийская акция «Ночь музеев»,
по улице Уральская на участке от дома №1 до дома №5,
площадь перед Историко-краеведческим музеем и музеем природы и охраны окружающей среды, проспект Ленина, 1а;
11) 20 мая 2017 года с 17.00 до 01.00 часа 21.05.2017 года, Всероссийская акция «Ночь музеев»,
по улице Огаркова на участке от проспекта Ленина до улицы Уральская,
улица Уральская на участке от дома №11 до проспекта Ленина.
Также данным постановлением запрещена парковка транспортных средств 9 мая 2017 года с 00.00 часов до окончания мероприятий,
по проспекту Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского,
по улице Газетная на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская,
по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского,
по улице Первомайская на участке от улицы Газетная до улицы Горошникова,
по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская,
по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко,
по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Газетная,
по проспекту Вагоностроителей на участке от улицы Восточное шоссе до улицы Тимирязева,
по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский.
Обращаем внимание, что на период запрета парковки будут работать автомашины эвакуации и осуществляться перемещение припаркованного с нарушением автотранспорта.
NTGS.RU по информации МУ МВД РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ»
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