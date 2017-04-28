Колония Нижнего Тагила представила свою продукцию на ярмарке «Весна идет»

| 28.04.2017 | Новости | Комментариев нет

 

IMG_20170427_160409 IMG_20170427_121014 IMG_20170427_095836

Сотрудники центра трудовой адаптации осужденных  ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области 27 апреля представили свою продукцию на ярмарке «Весна идет», проводимой в г. Нижний Тагил Торгово-промышленной палатой. Продукция представленная на ярмарке пользуется спросом среди местных жителей и не только. Особое внимание покупатели уделяли банной утвари, мангалам, беседкам, детским игрушкам.

Также данная продукция размещена в магазине на режимной территории учреждения.

NTGS.RU

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *