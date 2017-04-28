Колония Нижнего Тагила представила свою продукцию на ярмарке «Весна идет»
28.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сотрудники центра трудовой адаптации осужденных ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области 27 апреля представили свою продукцию на ярмарке «Весна идет», проводимой в г. Нижний Тагил Торгово-промышленной палатой. Продукция представленная на ярмарке пользуется спросом среди местных жителей и не только. Особое внимание покупатели уделяли банной утвари, мангалам, беседкам, детским игрушкам.
Также данная продукция размещена в магазине на режимной территории учреждения.
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