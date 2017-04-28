Офицер из Нижнего Тагила стал лучшим снайпером ГУФСИН Свердловской области
27 апреля в ГУФСИН России по Свердловской области состоялась финальная стадия соревнований по стрельбе из боевого оружия в рамках Спартакиады Главного управления. В финальной стадии приняли участие сильнейшие команды по результатам отборочного этапа: исправительная ИК- 2 (г. Екатеринбург), ИК-6 (г. Нижний Тагил), ИК-16 (г. Краснотурьинск), ИК-26 (г. Тавда), ИК-53 (г. Верхотурье), ИК-63 (г. Ивдель), Межрегионального учебного центра ГУФСИН (г. Нижний Тагил), СИЗО-2 (г. Ирбит), отдела специального назначения (базового) «Россы» (г. Первоуральск) и команда аппарата Главного управления (г. Екатеринбург).
Соревнования проходили на полигоне вблизи н.п. Хомутовка и стрельбище Управления по конвоированию в городе Первоуральске. Участникам было предложено произвести 10 выстрелов из пистолета Макарова с расстояния 25 метров, а также выполнить скоростное упражнение стрельб из пистолета Макарова – произведя 8 выстрелов в течение 20 секунд пробежав до рубежа открытия огня 20 метров. Из автомата Калашникова участники производили по 10 выстрелов из 3 положений: лежа, с колена, стоя.
В результате упорной борьбы в упражнении ПМ-1 самым метким стрелком среди мужчин с результатом 97 очков стал преподаватель Межрегионального учебного центра ГУФСИН Василий Сергейчик (г. Нижний Тагил), являющийся Мастером Спорта России в этом виде спорта. У женщин с результатом 88 очков победителем стала еще один преподаватель преподаватель Межрегионального учебного центра ГУФСИН Оксана Булавина (г. Нижний Тагил). В скоростной стрельбе у мужчин с результатом 144 очка снова победил Василий Сергейчик (Межрегиональный учебный центр ГУФСИН, г. Нижний Тагил), подтвердив высокое звание Мастера Спорта России. У женщин победила представительница отдела специального назначения (базового) «Россы» Елена Мурашова (г. Первоуральск) выбив 122 очка из 160 возможных. Самым метким среди автоматчиков стали еще один представитель спецназа – Даниил Сабирзянов, который поразил мишень 27 раз из 30 возможных и выбил 210 очков.
В командном зачете, благодаря высокому мастерству преподавательского состава, с явным преимуществом победила команда межрегионального учебного центра. На 2 месте команда отдела специального назначения (базового) «Россы». 3 место заняли еще одни представители г. Нижний Тагил – команда ИК-6.
Открывал соревнования и награждал призеров и победителей начальник отдела профессиональной подготовки ГУФСИН России по Свердловской области полковник внутренней службы Николай Храмцов.
Из числа победителей и призеров соревнований будет сформирована сборная команда Главного управления, которая в мае месяце примет участие в Чемпионате ФСИН России в г. Воронеже. Пожелаем ребятам успешного выступления и метких попаданий.
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