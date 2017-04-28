Нижний Тагил становится доступнее для маломобильных горожан
В Нижнем Тагиле реализуются мероприятия по организации безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных тагильчан. Люди, передвигающиеся на инвалидных колясках, тестируют объекты социальной сферы и оценивают уровень их доступности.
В этом году акцию «Жизнь без барьеров» помог осуществить пятнадцатилетний Алексей Финадеев. Вместе с мамой и представителями профильных управлений муниципалитета подросток протестировал оборудованные в прошлом году раздевалки и гигиенические комнаты Центра адаптивного спорта, пандус входной группы музыкальной школы № 1 и электрический подъемник в Центральной городской библиотеке. Как отмечает молодой человек, все выполненные мероприятия позволяют людям с ограниченными возможностями пользоваться услугами данных социальных учреждений. Кроме того, в ходе акции Алексей получил массу положительных эмоций: познакомился с новыми людьми, послушал музыку и побывал на выставке народного творчества. По информации организаторов акции, тестирование объектов городской инфраструктуры с участием инвалидов-колясочников будет продолжено.
Напомним, что в 2016 году в связи с принятием ряда федеральных и областных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность муниципалитетов в части обеспечения доступности социальных объектов, утвержден план мероприятий, направленых на повышение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. Обследовано 284 объекта, разработана компьютерная программа «Доступная среда», содержащая информацию об организациях, оборудованных или не оборудованных пандусами, подъемниками и другими элементами безбарьерной среды. На сегодняшний день в программу внесены сведения о 580 городских объектах.
В ходе проведения акции «Жизнь без барьеров» обследованы Политехническая гимназия, детский сад – школа № 105, лицей № 39, школа № 36 и физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский». Все замечания учтены, сообщает пресс-служба Администрации города.
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