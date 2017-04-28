Акция «Звезда героя» пройдет в Нижнем Тагиле 7 мая
Общественная палата города Нижний Тагил 7 мая на Лисьей горе проведет патриотическое мероприятие под названием «Звезда героя».
Акция организуется с целью патриотического воспитания молодежи. Она пройдет в первое воскресенье мая на склонах Лисьей горы. Начало мероприятия запланировано на полдень, завершится оно в 18 часов, сообщает пресс-служба Администрации города.
В акции примет участие около 200 человек. Организаторы ожидают примерно полторы тысячи зрителей.
В программе — установка на одном из склонов горы объемного транспаранта с изображением медали «Золотая звезда», которой награждались Герои Советского Союза, и поздравление ветеранов Великой Отечественной войны.
Для гостей запланированы выступления творческих коллективов города. Свое мастерство продемонстрируют воспитанники спортивных секций и военно-патриотических клубов. Завершится акция запуском в небо 1418 воздушных шаров – ровно столько дней длилась Великая Отечественная война.
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