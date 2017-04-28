Приглашаем посетить выставки Нижнетагильского музея изобразительных искусств!
Список выставок в мае:
1. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII – ХХ веков – весь месяц.
2. Западноевропейское искусство (в том числе – знаменитая «ТАГИЛЬСКАЯ МАДОННА», приписываемая Рафаэлю Санти) – весь месяц.
3. «СВЕТ ФРЕСОК ДИОНИСИЯ – МИРУ». Проект фотохудожника Юрия ХОЛДИНА – с 7 апреля по 21 мая.
4. Выставка инклюзов «ДОИСТОРИЧЕСКИЕ НАСЕКОМЫЕ В ЯНТАРЕ» — с 21 марта по 5 июня.
5. Выставка Леонида Ефремовича БУРАКОВА «ГРАФИКА. ВОСПОМИНАНИЯ» — с 4 мая по 6 июня
6. Фотовыставка Сергея Леонидовича КИСЕЛЁВА «ЧУДНОЕ МГНОВЕНИЕ» — с 20 апреля по 21 мая
7. Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П.Голубятникова – ученика К.Петрова – Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся музей в Меняющемся мире) – весь месяц.
Адрес: Уральская 7, 4
Телефон: 25-26-47
Режим работы: вторник – воскресенье 9.30 – 18.00, четверг 11.30 – 20.00 (здание по адресу Уральская 4 работает в четверг с 9.30 до 18.00), понедельник – выходной.
Стоимость входа в музей: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников, 20 р. для дошкольников.
Стоимость посещения выставки «Доисторические насекомые в янтаре»: 200 рублей для взрослых, 150 рублей для студентов, пенсионеров, школьников; 100 р. для детей (в группе более 20 человек).
Стоимость экскурсионного обслуживания: 300 р. с группы целиком; 200 р. с группы для льготных посетителей (студенты, пенсионеры, школьники).
Официальный сайт музея
NTGS.RU