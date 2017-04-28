По материалам полиции возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетней
Накануне инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 21 капитан Наталья Вологжанина проводила профилактические беседы в школе поселка Горноуральский. Во время общения со школьниками к сотруднику полиции обратилась 10-летняя учащаяся 3 класса, которая поделилась семейными проблемами, признавшись, что отчим ее обижает.
Инспектор ОДН хорошо знает эту многодетную семью, где воспитываются четверо несовершеннолетних детей. Трое старших детей девочки 16 и 10 лет и 11-летний мальчик у матери от первого брака. Нынешний ее 36-летний сожитель является только биологическим отцом младшего сына.
Мужчина нигде не работает, злоупотребляет спиртным, терроризируя семью. В состоянии алкогольного опьянения мужчина распускает руки, тогда чаще всего достается матери и 10-летней дочке. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причинение домашним побоев. Судом ему было назначено наказание в виде обязательных работ, но его он практически не отбывает.
Капитан Вологжанина вновь побывала в семье, где мама подтвердила слова дочери. Доподлинно установлено, что с января по апрель отчим систематически наносил побои падчерице, причиняя физическую боль. Подозреваемый и сам не отрицает этих фактов, правда, уверен, что с его стороны это такая мера воспитания.
Собранные материалы сотрудники полиции направили в следственные органы, где принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 117 УК Российской Федерации (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица), которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»