В УрФУ выбирают самых умных молодых ученых России
Лучшие участники Всероссийского форума отправятся в Сочи на ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
В Екатеринбурге продолжается Всероссийский форум молодых ученых. Вчера в Уральский Федеральный университет съехались более 300 участников из 50 регионов России. Они представили свои научно-исследовательские проекты по 5 направлениям: инженерные науки, естественные, гуманитарные и социальные, «экономика и управление» и «математика и компьютерные науки».
Несколько лучших проектов будут профинансированы за счет средств университета. Пять авторов получат по 50 тысяч рублей на дальнейшую разработку своих идей, а также возможность научной публикации в журналах Scopus.
«Кроме того, для каждого из участников предусмотрена обратная связь от экспертов, и это, пожалуй, самое ценное для молодых ученых. Они смогут доработать свои проекты, принять участие в следующем форуме на более профессиональном уровне», — говорит председатель Союза Студентов Уральского Федерального университета Аслан Кагиев.
Уральские ученые и студенты презентовали свои работы во всех категориях. Некоторые из них уже начали реализовываться: например, проект УрФУ, который представил второкурсник Тимофей Кормин. Студент выступил с проектом «программно-аппаратного комплекса формирования кастомного медиа-контента на основе электронных учебников общего и дополнительного образования».
Устройство, в отличие от темы доклада, имеет понятный вид и функции. Оно выглядит как 3D очки с ай-трекером и применяется по двум основным направлениям. Первое – это помощь детям с клиповым мышлением, имеющим трудности в системном восприятии информации. Комплекс анализирует положение взгляда ребенка и позволяет создать цельный тексто-графический контент. Во-вторых, аппарат может оценить качество медиаконтента по количеству эмоций, которые испытывает ребенок во время его просмотра.
Прибор распознает, где сфокусированы и расфокусированы страх, смех, ярость и другие эмоции, и позволяет оценить возрастную маркировку фильма или передачи.
Сегодня 28 апреля участники форума посетят лекции, мастер-классы и презентации от российских и зарубежных ученых. Вечером в «Ельцин-Центре» пройдет торжественное закрытие форума, где будут названы победители российского отборочного этапа и определены лучшие проекты, с которыми участники отправятся в Сочи уже в октябре.
NTGS.RU