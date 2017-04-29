Командное первенство старшеклассников
26 апреля турнирный зал МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр» был заполнен до отказа. Участниками командного первенства города среди старших классов стали 14 образовательных учреждений. После 3 часов состязаний определились победители: первое место заняла команда МБОУ СОШ № 75/42. На втором месте команда МАОУ Гимназия № 86, третий результат у МБОУ СОШ № 32. Победители получили медали и грамоты. Весомый вклад в результат своей команды внесли: на первой доске Пётр Махнёв из МБУ СОШ №75/42, на второй и третьей Мухачев Георгий и Агата Мурзина из МБОУ СОШ № 32, на четвертой доске ни одной партии не проиграл Максим Гореленко из МБОУ СОШ №21 «Кадетская школа».
Спортивная уверенность одних, борьба за то, чтобы быть в числе первых, робкие шаги участвующих в этом соревновании впервые и 7 туров настоящей борьбы всех – вот что увидели организаторы и болельщики.
NTGS.RU