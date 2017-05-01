Осужденных в колонии Нижнего Тагила 1 мая угостили шашлыками
1 мая — Праздник Весны и Труда отметили осужденные, трудоустроенные в лечебно-производственных (трудовых) мастерских учреждения.
Вот уже 25 лет в современной России отмечают его под этим названием, а раньше он был известен как День международной солидарности трудящихся всех стран. Сегодня у праздника нет политической окраски, но суть праздника Весны и Труда – осталась прежней.
Накануне первомайских праздников в ЛИУ-51 (г. Нижний Тагил) был организован и проведен субботник, в нерабочее время осужденные приводили в порядок прилегающую территорию, эта добрая традиция поддерживается много лет в учреждении.
Труд это не просто одно из важнейших средств исправления и перевоспитания, он наш помощник и опора. К основному фактору, влияющему на заинтересованность осужденных в результатах своего труда и направленному на повышение у них мотивации к трудовой деятельности, можно отнести премирование осужденных за достигнутые положительные результаты труда, куда входят выполнение установленных норм выработки, качество изготовления продукции, трудовая дисциплина, выполнение режимных требований, охрана труда.
Накануне праздника были подведены итоги трудовой деятельности, и отличившиеся осужденные были отмечены почетными грамотами. А ещё для рабочих из числа осужденных, занятых на производстве был подготовлен праздничный ужин салат, жареный картофель, шашлык и другие вкусные блюда. На все праздничные дни воспитательный отдел организовал осужденным спортивно-досуговые мероприятия, прошла историческая викторина, игры по мини-футболу и теннису, шахматам и нардам. Среди умельцев прошёл конкурс на лучшую поделку к первомайскому празднику (см. на фото). Первомайские праздники прошли в бодром расположение духа. С праздником Весны и труда!
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