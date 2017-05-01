Путин подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»

| 01.05.2017 | Новости | 3 комментария

Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платёжные карты «Мир».
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что банки до 1 июля 2017 года обязаны обеспечить приём карт «Мир» на всех устройствах, где производятся расчёты с использованием платёжных карт, в том числе банкоматах.

С этого момента банки будут обязаны выдавать бюджетникам карту «Мир» при обращении за открытием счёта, предусматривающего использование платёжных карт для получения денежных выплат.

Они обязаны быть переведены на карту «Мир» до 1 июля 2018 года.

Отмечается, что пенсионеры должны получить эти карты по окончании срока действия имеющихся платёжных карт, но не позднее 1 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о пенсионном обеспечении лиц, которые потеряли двух и более кормильцев.

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Комментариев: 3
  1. Афоня Ответить

    Все наше в принудительном порядке. Конкуренцию не выдерживают, будем так пихать.

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