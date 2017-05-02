Совет директоров ПАО «Уралхимпласт» определил приоритетные направления развития компании в 2017 году
В ПАО «Уралхимпласт» прошло годовое общее собрание акционеров. Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества. Выручка компании в 2016 году относительно года предыдущего снизились на 4,6%, валовая прибыль возросла до 24,3%, показатель EBITDA в составил 419,0 млн.руб. против 400,4 млн. руб. в 2015 году. В отчетном периоде Уралхимпласт выполнил все свои обязательства по социальным программам и налоговым выплатам.
Собрание согласилось с рекомендациями Совета директоров ПАО «Уралхимпласт» о распределении 50% чистой прибыли общества, полученной за 2016 год, среди акционеров, определив размер выплаты дивидендов и установив дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 мая 2017 года.
Собрание также утвердило новую редакцию Устава общества, дополнив ее рядом видов деятельности компании, и, соответственно, новые редакции Положения о Совете директоров и Положения о генеральном директоре ПАО «Уралхимпласт».
Состав Совета директоров ПАО «Уралхимпласт» на основании решения годового общего собрания акционеров не претерпел изменений. В него вошли: председатель Совета директоров АО Управляющая компания «Химический парк Тагил» Александр Гердт, генеральный директор ПАО «Уралхимпласт» Александр Коршаков, директор по науке и развитию АО УК «Химпарк Тагил» Олег Шишлов, директор по экономике и информационным технологиям АО УК «Химпарк Тагил» Андрей Волкоморов, генеральный директор ЗАО «УралМетанолГрупп» Максим Гердт, председатель Правления «UCP CHEMICALS AG» Норберт Визер, председатель Совета директоров «UCP CHEMICALS Томас Богданович.
В качестве приоритетных направлений деятельности и развития компании в 2017 году Советом директоров были определены: выполнение технико-экономических показателей, утвержденных бюджетом компании, активная политика продаж, разработка новых видов продукции с целью удержания и укрепления позиций на рынке, модернизация производства и энергетической инфраструктуры, совершенствование системы управления текущей деятельностью, повышение эффективности работы компании в области экологии.
Председателем Совета директоров ПАО «Уралхимпласт» избран Александр Гердт, сообщает пресс-служба ПАО «Уралхимпласт».
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