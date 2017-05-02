Подведены итоги городского фотоконкурса «В объективе – ТОС»
Подведены итоги фотоконкурса «В объективе — ТОС» среди органов территориального общественного самоуправления Нижнего Тагила и сельских территорий.
В фотоконкурсе приняли участие 12 территориальных общественных самоуправлений города: ТОС «Пограничный», ТОС «Краснокаменский», «Верхняя Черемшанка», ТОС «Микрорайон Северный», ТОС «Алапаевский», ТОС микрорайона Рудник им. III Интернационала, ТОС «Нижняя Черемшанка», ТОС «Звездный», ТОС «Малая Кушва», ТОС «Руш», «Старая Вагонка», ТОС «Восточный».
Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители общественности и профессиональный фотограф, оценивала фотоматериалы по нескольким критериям: оригинальность авторского замысла, информативность, композиционное и цветовое решение.
Победителями фотоконкурса «В объективе — ТОС» признаны: ТОС «Пограничный» (председатель Карпов Михаил Иванович), ТОС «Краснокаменский» (председатель Калинин Алексей Викторович), ТОС «Верхняя Черемшанка» (председатель Константинова Елена Владимировна), ТОС «Микрорайон Северный» (председатель Антипов Анатолий Сергеевич), ТОС «Алапаевский» (председатель Шибанова Светлана Васильевна), ТОС микрорайона Рудник им. III Интернационала (председатель Андронова Нина Денисовна).
Руководители органов ТОС будут награждены дипломами и памятными сувенирами, сообщили в отделе по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив Администрации города.
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