История. Нижний Тагил. 95 лет Дворцу культуры школьников НТМК
02.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
95 лет назад открыт детский дом в помещении красноармейского клуба имени Карла Либкнехта (бывший дом купца Ляпцева, ныне — Дворец культуры школьников НТМК)
Письмо-приглашение заместителя председателя уездной комиссии помощи голодающим Нижнетагильского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов заведующему Нижнетагильским отделом здравоохранения Винокурову на открытие детского дома от 22 апреля 1922 года № 1054 (НТГИА. Ф.20.Оп.1.Д.74.Л.18)
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