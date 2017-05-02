Международная акция. «Читаем детям о войне».
Центральная городская библиотека примет участие в Международной акции «Читаем детям о войне».
4 мая 2017 года одновременно в самых разных уголках России и за её пределами пройдет час
одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне.
В библиотеках, школах, детских садах, приютах, больницах и других учреждениях
детям будут прочитаны вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому подвигу.
Центральная городская библиотека и ее филиалы вновь примут участие в акции «Читаем детям о войне».
Ее участниками станут дошкольники, учащиеся младшего, среднего и старшего школьного возраста.
Они познакомятся с книгами Юрия Яковлева, Льва Кассиля, Валентина Катаева, Анатолия Митяева, Сергея Алексеева и других писателей.
NTGS.RU