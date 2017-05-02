Висимский заповедник набирает пожарных сторожей
Висимский заповедник объявляет набор пожарных сторожей на лето-2017. Пожарные сторожа – люди, которые должны постоянно наблюдать за территорией Висимского биосферного заповедника с пожарной вышки высотой 12 м.
Постоянная «боевая» готовность, дежурства на пожарно-наблюдательной вышке, повышенное внимание к территории заповедника и его охранной зоны – все это ждет государственных инспекторов охраны и их внештатных помощников в пожароопасный период.
Будущий пожарный сторож должен соответствовать серьезным требованиям.
«Основные требования: желание работать, согласие находиться на территории заповедника вахтами (недельный график), хорошая физическая подготовка, возможность проходить по 3 км в день, подъем на пожарно-наблюдательную вышку не менее 10 раз за день, в зависимости от погодных условий», — говорит Алексей Спирин, заместитель директора в области охраны окружающей среды.
Пожарные сторожа требуются на весь пожароопасный период с мая по сентябрь. Будущий пожарный сторож должен быть готов приехать в заповедник не меньше, чем на месяц. 30 дней – это минимальный срок работы пожарным сторожем, поскольку за это время волонтеру нужно обучиться работать с техникой, с лесом.
Обращаться по эл. почте viszap@yandex.ru или visimohrana@yandex.ru.
Информация о Висимском заповеднике: 2017 год – Указом Президента РФ объявлен Годом экологии и Годом 100-летия заповедной системы России. Висимский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1971 году. Расположен в Свердловской области на землях городов Кировград и Верхний Тагил. Площадь заповедника 335 кв. км.
Выявленное видовое разнообразие: сосудистых растений 436 видов, лишайников 249 видов, мхов 126 видов, грибов 585 видов, млекопитающих 48 видов, птиц 178 видов, амфибий 4 вида, рыб 13 видов, насекомых 956 видов, паукообразных 267 видов.
Заповедник является базой для проведения широкого круга исследований, проводящихся сотрудниками УрО РАН и ВУЗов.
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