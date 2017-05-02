И.О. губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-президент ЕВРАЗа Максим Андриасов обсудили вопросы развития Качканара
И. О. губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с вице-президентом ЕВРАЗа, руководителем Дивизиона «Урал» Максимом Андриасовым. Встреча состоялась 29 апреля в ходе рабочей поездки Евгения Куйвашева в Качканар. Поездка была организована по инициативе ЕВРАЗа.
Глава Свердловской области посетил производственную площадку ЕВРАЗ Качканарского ГОКа и осмотрел Северный карьер. Евгений Куйвашев высоко оценил вклад ЕВРАЗа в развитие Качканара, отметив, что с работой комбината связана половина трудоспособного населения города. На протяжении 10 лет ЕВРАЗ оказывает поддержку учреждениям культуры и образования, здравоохранения и спорта Качканара.
— ЕВРАЗ КГОК — пример социально ориентированного предприятия, оказывающего серьезное влияние на жизнь города, поддерживающее ветеранов производства, реализующее кадровые программы, принимающее активное участие в муниципальных проектах, — отметил губернатор.
Также Евгений Куйвашев отметил, что, несмотря на стабильную работу ГОКа, необходимо работать над диверсификацией экономики.
Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов рассказал главе региона о планах по развитию предприятия.
— У нас в разработке два ключевых проекта. Это проект развития цеха хвостового хозяйства, который сейчас находится в разработке. И еще один ключевой проект, по которому мы сейчас принимаем инвестиционные решения, это развитие Собственно-Качканарского месторождения (СКМ), которое позволит нам в следующие десятилетия поддержать объемы добычи руды. Мы понимаем, что от реализации этих проектов зависит благополучие города. Развитие карьера неразрывно связано с развитием Качканара, — подчеркнул Андриасов.
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