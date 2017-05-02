9 мая стартует 68-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий»
В этом году традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий» стартует 9 мая 2017 года уже в 68-й раз.
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ:
12.00-12.30 построение команд на церемонию открытия соревнований (построение команд на улице Вязовская)
12.30-13.00 парад участников и торжественное открытие соревнований
13.00-13.15 просмотр трассы главной судейской коллегией
13.15 старт команд 4 группы (группа В)
13.30 старт команд 4 группы (группа А)
13.45 старт команд 1, 2 и 3 группы
14.15 награждение победителей и призёров соревнований.
По окончании эстафеты стартует Открытое первенство Свердловской области по велоспорту-шоссе, посвященное Дню Победы.
Приглашаем всех жителей и гостей города посмотреть эти увлекательные соревнования!
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