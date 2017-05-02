9 мая стартует 68-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий»

| 02.05.2017 | Новости | Комментариев нет

В этом году традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий» стартует 9 мая 2017 года уже в 68-й раз.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ:

12.00-12.30 построение команд на церемонию открытия соревнований (построение команд на улице Вязовская)
12.30-13.00 парад участников и торжественное открытие соревнований
13.00-13.15 просмотр трассы главной судейской коллегией
13.15  старт команд 4 группы   (группа В)
13.30  старт команд 4 группы   (группа А)
13.45  старт команд 1, 2 и 3 группы
14.15 награждение победителей и призёров соревнований.

По окончании эстафеты стартует Открытое первенство Свердловской области по велоспорту-шоссе, посвященное Дню Победы.

Приглашаем всех жителей и гостей города посмотреть эти увлекательные соревнования!

NTGS.RU

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