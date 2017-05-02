Каким будет баскетбольный май?
Уже 2 мая в спортивном зале «Старый соболь» пройдут игры Первенства города среди юношей и девушек 2007 г.р. У девушек звание сильнейших разыграют 6 команд, у юношей – 12 команд. Соревнования завершатся в воскресенье 7 мая.
В эти же сроки, но в Екатеринбурге пройдет Первенство области среди юношей 2004 г.р. Тагильскую школу будут представлять воспитанники Алексея Дектярева.
Решением Федерации баскетбола Свердловской области, Нижнему Тагилу предоставлено право провести «Финал четырех» Чемпионата Свердловской области среди женских команд. За звание сильнейших будут бороться две тагильские команды – «Старый соболь» и «Тагилхлеб» и две из Екатеринбурга – «УПИ» и «УРФУ».
С 15 по 19 мая на площадке «Старого соболя» пройдет Первенство Свердловской области среди юношей 2005 г.р. Планируется участие 10 областных команд. Первенство среди девушек этого же возраста пройдет в нашем зале со 22 по 26 мая.
Отдельно выделим майскую дату – 19 мая. В День пионерии на площади у Городского дворца молодежи XIV Турнир памяти Ф. В. Фурса по стритболу среди команд образовательных учреждений города. Эти массовые соревнования традиционно открывают стритбольный сезон в Нижнем Тагиле.
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