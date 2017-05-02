В Нижнем Тагиле звучат стихи и песни Булата Окуджавы
«Я дворянин с арбатского двора…» – с этой песни Булата Окуджавы началась литературно-музыкальная композиция в библиотеке №3 «На любовь свое сердце настрою». На встречу пришли девятиклассники школы №25.
Гости узнали о том, что семья Булата жила в Нижнем Тагиле в 30-е годы, отец Шалва Степанович в 37-м году был репрессирован, а мать с сыном вынуждены бежать отсюда. Но не только трагические страницы жизни связаны с Нижним Тагилом, здесь юный Булат впервые испытал чувство влюбленности, здесь состоялся его первый школьный роман с Лелей Шаминой.
Рассказ о жизни Булата Окуджавы сопровождала его поэзия. Школьники посмотрели видеозаписи песен «Мы за ценой не постоим», «Бумажный солдат», «До свидания, мальчики» и многие другие. Узнали, что он – автор более 70 песен, которые звучат в кинофильмах.
Ребята познакомились с выставкой, на которой представлены открытки советского времени с изображением поэта, книги Булата Окуджавы из фонда библиотеки.
Книжную выставку подготовили и в библиотеке №2 на Вагонке. Первыми ее увидели ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, которые пришли на встречу «Эти песни спеты на войне». Известную всем песню Булата Окуджавы «До свидания, мальчики» исполнила для них школьница Настя Исакова.
Песни Булата Окуджавы звучали в библиотеке №10. На литературно-музыкальный вечер «Посвящается вам…» были приглашены пожилые люди, студенты и все, кому интересно творчество поэта. Вечер открыли песней «Виноградная косточка» в исполнении трио «Без сомнения» – призеров фестиваля «Возьмемся за руки, друзья» 2016 года. Затем гости библиотеки познакомились с электронной презентацией «Три лика Булата Окуджавы».
«Окуджавские дни» продолжаются. Впереди еще много ярких интересных событий. Театрализованную постановку «Прорабы духа» готовит «Театр за столом». Она будет посвящена творчеству поэтов-шестидесятников. Премьера состоится 22 мая в Центральной городской библиотеке. Здесь же 11 мая можно посетить беседу о жизни и творчестве Булата Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья…».
Откроются экспозиции в культурном центре «Дом Окуджавы». С 10 мая можно стать участником экскурсий и квестов. Для этого нужно оставить заявку на сайте культурного центра «Дом Окуджавы» http://okudjava-tagil.ru/sobytiya/, здесь же размещен подробный план «Окуджавских дней».
Напомним, «Окуджавские дни» в Нижнем Тагиле проходят в рамках II Всероссийского фестиваля-конкурса «ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ…», посвященного творчеству Булата Окуджавы. Откроет фестиваль народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян.
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