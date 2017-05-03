Розыск очевидцев ДТП
03.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
20 сентября 2016 года около 20.30 водитель автомобиля ГАЗ-3105 белого цвета, следуя со стороны улицы Орджоникидзе в районе дома №24 по проспекту Вагоностроителей, допустил наезд на 48-летнюю женщину – пешехода, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщине причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Следственное управления города Нижний Тагил обращается с просьбой к очевидцам ДТП, обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса д. 49, кабинет 30 или по телефону – 97-66-88, 97-61-46.
NTGS.RU МУ МВД России «Нижнетагильское»