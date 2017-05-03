Открытие выставки «Графика. Воспоминания»
С 4 мая по 6 июня приглашаем Вас в Нижнетагильский музей изобразительных искусств на выставку «ГРАФИКА. ВОСПОМИНАНИЯ» Леонида Ефремовича Буракова – ленинградского художника, ветерана Великой Отечественной войны, танкиста-разведчика 10-го гвардейского Уральско-Львовского Добровольческого танкового корпуса.
Персональная выставка Леонида Буракова «ГРАФИКА. ВОСПОМИНАНИЯ» представляет художественные произведения 1960-1980-х годов, созданные по воспоминаниям военных и послевоенных лет. Здесь и портреты друзей-танкистов, товарищей по «Пражской операции», выполненные в карандашной технике и сангиной, графические листы с изображением сцен войны и мирной жизни.
Леонид Ефремович Бураков (1925-1994) – художник-график и педагог, ветеран Великой Отечественной войны, танкист-разведчик 10-го гвардейского Уральско-Львовского Добровольческого танкового корпуса. Родился 28 февраля 1925 года в городе Невель Псковской области. Весной 1944 года окончил танковое училище с отличием и присвоением звания «младший лейтенант», воевал на 1-м Украинском фронте. С июня 1944 по май 1945 – командир танка, затем командир танкового взвода 63-й Челябинско-Петраковской гвардейской танковой бригады 10-го Уральско-Лвовского Добровольческого танкового корпуса. Боевой путь начал с Вислы, освобождал Польшу. Во главе танковой разведки в 1945 г. с запада входил в Берлин, принимая участие в ликвидации окружённой группировки противника в районе Треббин-Лукенвальде. После капитуляции Германии воевал в Чехословакии. В ходе танковой разведки взвод Буракова в составе трёх танков первым вошел в Прагу. Дважды был награждён орденом Боевого Красного Знамени. Свой первый танк он лично получал на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Поэтому показ выставки его работ в Нижнетагильском музее особенно важен.Леонид Ефремович Бураков (1925-1994) – художник-график и педагог, ветеран Великой Отечественной войны, танкист-разведчик 10-го гвардейского Уральско-Львовского Добровольческого танкового корпуса. Родился 28 февраля 1925 года в городе Невель Псковской области. Весной 1944 года окончил танковое училище с отличием и присвоением звания «младший лейтенант», воевал на 1-м Украинском фронте. С июня 1944 по май 1945 – командир танка, затем командир танкового взвода 63-й Челябинско-Петраковской гвардейской танковой бригады 10-го Уральско-Лвовского Добровольческого танкового корпуса. Боевой путь начал с Вислы, освобождал Польшу. Во главе танковой разведки в 1945 г. с запада входил в Берлин, принимая участие в ликвидации окружённой группировки противника в районе Треббин-Лукенвальде. После капитуляции Германии воевал в Чехословакии. В ходе танковой разведки взвод Буракова в составе трёх танков первым вошел в Прагу. Дважды был награждён орденом Боевого Красного Знамени. Свой первый танк он лично получал на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Поэтому показ выставки его работ в Нижнетагильском музее особенно важен.
Леонид Ефремович Бураков (1925-1994) – художник-график и педагог, ветеран Великой Отечественной войны, танкист-разведчик 10-го гвардейского Уральско-Львовского Добровольческого танкового корпуса. Родился 28 февраля 1925 года в городе Невель Псковской области. Весной 1944 года окончил танковое училище с отличием и присвоением звания «младший лейтенант», воевал на 1-м Украинском фронте. С июня 1944 по май 1945 – командир танка, затем командир танкового взвода 63-й Челябинско-Петраковской гвардейской танковой бригады 10-го Уральско-Лвовского Добровольческого танкового корпуса. Боевой путь начал с Вислы, освобождал Польшу. Во главе танковой разведки в 1945 г. с запада входил в Берлин, принимая участие в ликвидации окружённой группировки противника в районе Треббин-Лукенвальде. После капитуляции Германии воевал в Чехословакии. В ходе танковой разведки взвод Буракова в составе трёх танков первым вошел в Прагу. Дважды был награждён орденом Боевого Красного Знамени. Свой первый танк он лично получал на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Поэтому показ выставки его работ в Нижнетагильском музее особенно важен.
Выставка «ГРАФИКА. ВОСПОМИНАНИЯ» приурочена к празднованию ДНЯ ПОБЕДЫ. Инициатором показа работ на Урале стал Совет ветеранов Уральского добровольного танкового корпуса Свердловской области и его председатель Александр Владимирович Турчанинов. Произведения Леонида Ефремович Буракова уже были представлены в Дегтярске, в Красноуральске, в Законодательном Собрании Свердловской области, в Заречном.
Работы Леонида Ефремовича Буракова обладают несомненными художественными достоинствами. Но помимо этого они несут колоссальную ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ – память участника Великой Отечественной войны, ветерана УРАЛЬСКО-ЛЬВОВСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА, в формировании которого активное участие принимали жители НИЖНЕГО ТАГИЛА.
Выставка дополнена некоторыми материалами тагильчан.
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