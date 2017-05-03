Розыск очевидцев ДТП

| 03.05.2017 | Новости | 1 комментарий

4 декабря около 11  часов в районе 126 км автодороги Екатеринбург –Нижний Тагил – Серов (объездная в районе города Нижний Тагил) произошло столкновение автомобиля Шевроле Авео с автомобилем Камаз, двигавшегося во встречном направлении, водитель которого производил очистку проезжей части от снега. В результате пассажиру автомобиля Шевроле Авео причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Следственное управление города Нижний Тагил обращается с просьбой к очевидцам происшествия, обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса д. 49, кабинет 30 или по телефону: (3435) 97-66-88, 97-66-47, 97-61-46.

NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»

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  1. нафаня Ответить

    почему не ищут сразу? Почему розыск спустя месяцы и годы? о_О

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