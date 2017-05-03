На Уралвагонзаводе готовятся ко Дню Победы
На головном предприятии корпорации УВЗ в Нижнем Тагиле идет подготовка к празднованию 72-ой годовщины со Дня Победы. В городском параде примут участие тысячи заводчан. Ежегодную помощь и поддержку получат 43 участника Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий и 658 тружеников тыла – ветеранов Уралвагонзавода, сообщает пресс-центр УВЗ.
Парад Победы в Нижнем Тагиле возглавят три машины УВЗ — легендарный Т-34, а также танки Т-72Б3 и Т-90С. Сейчас они находятся в механосборочном цехе, где их готовят к участию в шествии. Подготовлена к празднику и «тридцатьчетверка» на постаменте у Центральной проходной Уралвагонзавода. Сотрудники механосборочного предприятия помыли и покрасили танк, который заслуженно считается символом Победы.
В нынешнем году по главному проспекту Нижнего Тагила в колонне демонстрантов пройдут ветераны Уралвагонзавода и представители каждого его подразделения, самые именитые воспитанники СК «Спутник», а также сотрудники других предприятий интегрированной структуры УВЗ: «Уралкриомаша», Уральского КБ транспортного машиностроения, Уральского КБ вагоностроения, «УБТ-Уралвагонзавод», «УБТ-Сервис», Уральского научно-технологического комплекса и других – всего около пяти тысяч человек.
Шествие возглавят заслуженные работники Уралвагонзавода, которые пронесут исторические знамена. В том числе знамя Государственного комитета обороны, которым завод во время Великой Отечественной войны награждался 38 раз, знамя Народного комиссариата танковой промышленности, в 1946 году переданное предприятию на вечное хранение за огромный вклад в производство танков. Знамя Центрального комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи.
На Уралвагонзаводе помнят и заботятся о ветеранах. В канун 9 Мая специалисты медико-санитарной части предприятия посетили на дому участников войны. Был проведен медосмотр, сформирована и передана индивидуальная аптечка с необходимыми лекарственными препаратами. В честь праздника каждый фронтовик и труженик тыла получил материальную помощь.
В праздничные дни для ветеранов пройдут торжественные мероприятия. Встретится со своими товарищами и друзьями они смогут во Дворце культуры имени И.В. Окунева, творческие коллективы которого подготовили красочные танцевальные и музыкальные номера.
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