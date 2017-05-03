В полиции Нижнего Тагила подвели итоги профилактической операции «Алкоголь»
С 21 п 30 апреля на территории Нижнего Тагила, как и по всей Свердловской области, проводились оперативно-профилактические мероприятия, связанные с выявлением фактов незаконной реализации алкоголя и спиртосодержащей продукции. Сотрудники полиции проводили проверки торговых объектов, осуществляющих продажу крепких спиртных напитков, а также слабоалкогольной продукции.
По словам начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника Олега Салабаева, в ходе проведения рейдовых мероприятий проверено боле 100 объектов торговли. По 35 объектам, где выявлены нарушения реализации алкогольной продукции, в отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы. Основные нарушения, выявленные полицейскими, связаны с продажей алкоголя в ночное время, что запрещено законодательством, а также реализация алкоголя без необходимых разрешительных документов.
Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 2-х тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, на трассе Екатеринбург – Серов сотрудники полиции при поддержке ОМОН Росгвардии задержали фуру, перевозившую более тонны алкоголя без товарно-сопроводительных документов.
Выявлен факт незаконной реализации спиртосодержащей жидкости 50-летним жителем Пригородного района. В ходе проверочных мероприятий хозяин дома продал алкоголь, который по результатам проведенного исследования, не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК Российской Федерации.
Сотрудники полиции установили жителя города, который организовал незаконную продажу алкоголя через Интернет-сайт. При проведении проверочной закупки стражи порядка задержали 22-летнего молодого человека с поличным. Его привлекли к административной ответственности за осуществление деятельности без лицензии. В настоящее время Интернет-сайт прекратил свое существование.
Сотрудники полиции совместно с активистами общественной организации «Общее дело» проводили мероприятия, направленные на пресечение фактов продажи алкоголя несовершеннолетним.
По словам подполковника Салабаева, в последнее время сотрудники полиции отмечают возросшую культуру в предпринимательской сфере. Руководители торговых точек самостоятельно проводят инструктажи среди продавцов, обращая их внимание на недопустимость реализации алкоголя подросткам. В полиции отмечают снижение количества подобных фактов.
Работа по профилактике незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа ведется достаточно активно. Сотрудники полиции призывают граждан сообщать в полицию обо всех известных фактах незаконной продажи алкоголя.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»