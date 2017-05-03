29 апреля в шахматно-шашечном центре в третий раз прошёл турнир дошкольников по шахматам
29 апреля в шахматно-шашечном центре в третий раз прошёл турнир дошкольников по шахматам. Его участниками стали малыши из детских садов. 21 мальчишка и 5 девчонок пришли на своё первое соревнование. Самое первое и самое настоящее, с часами, памятными призами и дипломами для всех. Настоящими медалями для победителей. «Отличался ли этот турнир от турниров взрослых?» — спросите вы. Ответим утвердительно. Самое сложное — успокоить плачущих участников, проигравших партию.
«Почему ты играешь в шахматы?» — спросили мы у «долгожителя» этого турнира Тимофея Анкудинова. «Потому что они помогают мне играть на скрипке»- ответил мальчик. В шахматы Тимофея принесли на руках, грудным ребенком на один из первых городских сеансов одновременной игры в шахматы. На турнире дошкольников Тимофей в третий раз. В шахматы играют и его старшие братья Иван и Никита. «Шахматная семья» получается. А Тимофей с нетерпением ждёт своего первого учебного года в школах – общеобразовательной и спортивной.
Вернёмся к нашим участникам. После пяти туров (как у взрослых) определилась тройка победителей. На первом мете гость из Новоуральска Александр Казак. У него и занявшего второе место тагильчанина Данила Родина по четыре с половиной очка. На третьем месте с четырьмя очками… девочка из Кушвы Таисия Шикшеева.
Турнир малышей завершился, и пусть не побит возрастной рекорд юного шахматиста из Москвы Миши Осипова, мы знаем главное, что юных шахматистов прибавилось. А мы запомним их имена, чтобы позвать на другие турниры для школьников, которые проводит шахматно-шашечный центр. Поверьте, их немало!
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