Свердловские полицейские провели успешную антинаркотическую операцию в Нижнем Тагиле
Накануне в вечернее время сотрудники полицейского Главка совместно с оперативниками Нижнего Тагила при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии по Свердловской области в результате длительного наблюдения задержали с поличным подозреваемого в сбыте наркотических средств.
Силовики остановили автомобиль под управлением 22–летнего жителя Нижнего Тагила у дома на улице Шевченко. При задержании молодой человек выбежал из машины и попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции № 19.
У задержанного полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с комкообразным веществом коричневого цвета. В ходе осмотра транспортного средства изъяты пакетики с аналогичным содержимым общей массой 13.48 грамма. В дальнейшем в квартире по месту жительства данного гражданина оперативники изъяли порядка 180 граммов такого же зелья. Проведенная экспертиза показала, что все изъятое является синтетическим наркотическим средством.
На этот раз сыщики задержали «мелкого оптовика» интернет – магазина по продаже наркотических средств. В ходе дальнейшей оперативной работы полицейские установили личности, а затем и задержали двух его сообщников, имеющих статус так называемых закладчиков, которые в разных местах Нижнего Тагила раскладывали наркотики по тайникам. При этом своего «работодателя» молодые люди никогда не видели, общались лишь по переписке.
Неработающий житель микрорайона Тагилстрой, как оказалось, уже семейный человек. На его иждивении находятся малолетний ребенок и супруга, которая вот-вот подарит ему еще одного малыша. Только вот отец семейства, к сожалению, содержал семью на криминальный заработок.
«Стабильный доход порядка 40 – 50 тысяч рублей ежемесячно в течение года», — признался задержанный полицейским. А вот встречный вопрос стражей порядка о том, на какие средства в дальнейшем будет жить его семья, оставшаяся без кормильца, так и остался без ответа.
В отношении задержанного гражданина возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 и частью 3 статьи 228 Угловного кодекса Российской Федерации (покушение на сбыт и незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Ближайшие лет 10-15 подозреваемый в совершении тяжких преступлений проведет далеко от своих жены и детей. В настоящее время он арестован и находится в следственном изоляторе. Свою вину признает в полном объеме и активно сотрудничает со следствием.
Расследование уголовных дел продолжается.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»