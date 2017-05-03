С 7 мая стартует сезон сплавов по реке Чусовой
7 мая на Демидовской пристани в деревне Усть-Утка состоится открытие сезона сплавов. Организаторами фестиваля, который пройдет уже в третий раз, выступают администрация Нижнего Тагила, МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил», природный парк «Река Чусовая» и туристические компании города.
Начнутся праздничные мероприятия в 11.00 часов с концертно-развлекательной программы. Также в программе: однодневный сплав по реке Чусовой, исторический квест «От Строгановых к Демидовым», экскурсии в музей «Русская горница» и мастер классы по созданию кукол-оберегов. Для детей и взрослых будет работать развлекательная площадка с возможностью покататься на каноэ, гироскутерах. Все желающие могут принять участие в командообразующих играх и сфотографироваться с шаманом в фотозоне. Полевая кухня и горячий травяной чай поддержат хорошее настроение отдыхающих.
Чтобы первыми открыть сезон сплавов, необходимо подать заявку до 5 мая. Компании, занимающиеся организацией водных походов, предложат различные варианты с выходом из деревни Усть-Утка с трансфером из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. За подробной информацией можно обращаться в МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил».
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