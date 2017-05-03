Погибший в Сирии российский военный советник будет похоронен в Екатеринбурге

| 03.05.2017 | Новости | Комментариев нет

Погибший в Сирии российский военный советник Алексей Бучельников будет похоронен в Екатеринбурге.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомую погибшего офицера.

О гибели военного в Сирии стало известно 2 мая. Он был убит в результате обстрела снайпером боевиков.

Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск.

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