Погибший в Сирии российский военный советник будет похоронен в Екатеринбурге
03.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Погибший в Сирии российский военный советник Алексей Бучельников будет похоронен в Екатеринбурге.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомую погибшего офицера.
О гибели военного в Сирии стало известно 2 мая. Он был убит в результате обстрела снайпером боевиков.
Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск.
© russian.rt.com