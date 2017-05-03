Сергей Носов выдвинул кандидатуру Владислава Тетюхина на присвоение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил»
Сегодня в мэрии состоялось заседание городского организационного комитета по подготовке и проведению Дня города – 2017. Ключевыми темами повестки дня стали мероприятия по очистке и благоустройству территории города, а также выдвижение кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил», сообщает пресс-служба мэрии.
По информации руководителя аппарата Администрации города Андрея Ленды, прием заявок соискателей завершится 15 мая. К 1 июня будет сформирован общий список всех кандидатов. Сергей Носов воспользовался своим правом Главы города и выдвинул кандидатуру создателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислава Тетюхина. «Этот человек сделал так много для горожан, жителей Урала и России, что мы, тагильчане, можем и должны это оценить, — сказал мэр. – Я считаю, что строительство такого центра на территории Нижнего Тагила — это пример гражданского подвига».
Также Глава города поручил управлению городского хозяйства оценить работу районных администраций и управляющих компаний по уборке мусора, благоустройству дворовых территорий и объектов городской инфраструктуры. Сергей Носов подчеркнул, что все мероприятия, приуроченные ко Дню города-2017, являются «дорожной картой», которую необходимо соблюдать. «К 9 мая завершаются основные субботники, но это не значит, что мы перестанем убирать наши улицы и дворы», — отметил Глава города.
В частности, мэр обратил внимание руководителей районов на содержание зеленых насаждений, уборку лома железобетонных конструкций, захламляющих дворовые территории и газоны, а также ликвидацию локальных свалок. «В конце мая мы вместе с управляющими компаниями подведем итоги их деятельности и отследим динамику положительных изменений, которые, без сомнения, есть», — подвел итог Сергей Носов.
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Уж кто-кто, а этот дядька точно заслужил больше других это звание. И давно.