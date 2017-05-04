Глава Нижнего Тагила подвел итоги своей поездки в Москву и поставил перед городскими службами новые задачи
«Прошедшая неделя была плодотворной, перед городскими службами поставлено много задач», — такую оценку по результатам своей рабочей поездки в Москву дал сегодня в ходе брифинга Глава города Нижний Тагил, член Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Носов. В столице мэр провел ряд встреч и принял участие в первых заседаниях рабочей группы «Благосостояние и социально-экономическое развитие» Высшего совета партии «Единая Россия» и совета при председателе Государственной Думы по развитию городских территорий и общественных пространств. Сергей Носов входит в состав этих недавно созданных образований, сообщает пресс-служба Администрации города.
В Нижнем Тагиле продолжается работа по концессионному соглашению в сфере водоподготовки, водоснабжения и водоотведения. «Это для нас принципиально важный вопрос», — подчеркнул Сергей Носов. На встрече в Москве руководство Международного инвестиционного банка выразило готовность принять участие в финансировании этого проекта.
Не только работы по ремонту Нижнетагильского цирка, которые, как отметил Сергей Носов, идут по графику, но и его оформление, обеспечение свето- и звукоаппаратурой, предстоящая приемка, обсуждались на встрече с генеральным директором «Росгосцирка» Дмитрием Ивановым. В эту пятницу, 5 мая, он побывает на объекте лично.
Ряд вопросов удалось обсудить в рамках заседания рабочей группы «Благосостояние и социально-экономическое развитие», проходившего 27 апреля.
Глава Нижнего Тагила передал координатору группы, генеральному директору ПАО «Россети» Олегу Бударгину подготовленное администрацией города обращение об электроснабжении сельских населенных пунктов, таких как Ослянка и Баклушино. «Здесь есть хорошие перспективы для сотрудничества», — отметил Сергей Носов. Поручения руководства «Россетей» на этот счет, по словам мэра, уже получены МРСК Урала.
С президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым обсуждались вопросы, касающиеся состояния вокзала в Нижнем Тагиле и привокзальной площади. Переговоры с генеральным директором ГК «Ростех» Сергеем Чемезовым касались реализации осуществляемого в городе проекта «Светлый город» и взаимодействия муниципалитета с находящимися на территории Нижнего Тагила предприятиями корпорации – химическим заводом «Планта» и Уралвагонзаводом.
В центре внимания на встрече с президентом металлургической компании «Евраз Груп» Александром Фроловым были расчеты в сфере энергетики, возможные пути решения экологических проблем, оказание шефской помощи в ремонте зданий школ, перспективы развития металлургического комбината. Сергей Носов оценил эти переговоры как конструктивные, подчеркнув, что в вопросах экологии и социальной помощи у «Евраза» «есть полное понимание своей ответственности, а он всегда был ответственной компанией». Глава Нижнего Тагила также с удовлетворением отметил, что программа развития НТМК, проработанная еще в бытность его директором, получает свое продолжение. Речь идет о доменном и прокатном производствах.
В ходе общения с председателем Высшего совета партии «Единая Россия» Борисом Грызловым, присутствовавшим на заседании рабочей группы «Благосостояние и социально-экономическое развитие», Сергей Носов внес предложение обратить внимание на роль прорывных технических и технологических решений в выпуске военной продукции в годы Великой Отечественной. Танки, произведенные, в том числе и на Уралвагонзаводе, сыграли решающую роль в Победе. Нижний Тагил достоин носить звание «Город воинской славы».
28 апреля Сергей Носов принял участие в заседании совета при Председателе Государственной Думы по развитию городских территорий и общественных пространств. Совет создан с целью обсуждения законодательных вопросов и принятия квалифицированных решений по проблемам городского планирования, благоустройства, реализации приоритетных национальных проектов. На его следующем заседании Главе Нижнего Тагила предстоит выступить с докладом о создании законодательных механизмов решения проблем промышленных городов. Одной из наиболее острых является санация санитарно-защитных зон, освоение в пределах городской черты экологически благоприятных районов для жилищного строительства и развития инфраструктуры.
По итогам проведенных Главой Нижнего Тагила рабочих встреч руководителям служб администрации города даны соответствующие поручения. В ближайшее время Сергей Носов направит также рабочей группе «Благосостояние и социально-экономическое развитие» свои предложения по формированию основных тезисов доклада, который будет представлен Президенту РФ.
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