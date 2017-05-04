Тагильские юнги приступили к парусной практике на городском пруду
В тагильской школе юнг 1 мая стартовала парусная практика 2017 года.
Юные моряки провели первую в этом году тренировку на воде, вооружили яхты и вышли под парусами.
Мальчишки, которые впервые пришли в школу в этом году, мужественно преодолевали свои страхи, сомнения, неуверенность и показали хорошие навыки и силу воли. Вот где пригодились знания по устройству яхты, морской терминологии, навыки по вязанию морских узлов. Ведь весь апрель юнги изучали теорию и готовились к выходу на воду.
Впереди — два месяца интенсивных тренировок. В конце июня — выпускные экзамены, но до этого курсантам предстоит освоить искусство управления парусами, научиться отходить от пирса и швартоваться при разном ветре, делать повороты оверштаг и фордевинд, овладеть приемами спасения человека на воде, пройти свою первую парусную гонку. Но самое главное, научиться товариществу, дружбе, взаимовыручке.
Овладевать морской наукой ребятам помогают яхтсмены из парусной секции и тренер водно-спортивной базы «Спартак» Петр Епифанович Тюрин.
Занятия школы юнг организованы при поддержке администрации города Нижнего Тагила и Свердловской региональной общественной организации «Город добрых людей».
Тагильская школа юнг с 2014 года обучает мальчишек и девчонок основам парусного дела и яхтинга. За три года в школе обучено 35 детей в возрасте 7 — 14 лет.
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