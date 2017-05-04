Житель Нижнего Тагила будет привлечен к уголовной ответственности за заведомо ложный донос
Накануне в отдел полиции № 18 обратился 38-летний житель микрорайона Кранный Камень, который сообщил о совершенном на него нападении. По словам заявителя, у дома на улице Пархоменко двое малознакомых мужчин, угрожая ему предметами, похожими на пистолет и нож, разбили лицо и похитили из его автомашины 300 тысяч рублей и сотовый телефон Айфон-6, причинив значительный материальный ущерб. После нападения злоумышленники, со слов потерпевшего, скрылись на автомашине Шевроле Круз.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили двух мужчин 1979 и 1984 годов рождения, которые были задержаны по подозрению в совершении тяжкого преступления и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
При проверке показаний задержанных и самого потерпевшего оперативники установили, что заявитель говорит неправду. Один из задержанных, действительно, ударил его в лицо, но исключительно на почве личных неприязненных отношений. Как оказалось, между сторонами ранее возник конфликт, и очередная встреча мужчин закончилась рукоприкладством.
Мужчина, у которого в результате нанесенного удара был сломан нос, решил отомстить обидчикам, обвинив их в совершении тяжкого преступления.
Благодаря профессиональной работе оперативников был выявлен факт заведомо ложного доноса и возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК Российской Федерации.
В соответствии с законодательством за совершенное подозреваемым деяние предусмотрены не только штрафные санкции, но и принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»