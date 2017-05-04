Россия представит на IDEF-2017 более 240 образцов вооружения
Россия представит на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017, которая пройдет с 9 по 12 мая в Турции, более 240 образцов вооружения и военной техники, сообщила в среду пресс-служба «Рособоронэкспорта», передает РИА Новости.
«В IDEF-2017 в составе единой российской экспозиции примут участие «Рособоронэкспорт» и концерн ВКО «Алмаз-Антей», которые в общей сложности представят более 240 образцов вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» на своем стенде предоставит информацию о 200 образцах продукции для всех видов вооруженных сил,» — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольший интерес для турецких заказчиков на российской экспозиции будут представлять средства ПВО — зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2КМ», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и переносной ЗРК «Игла-С», а также многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2.
Наиболее перспективой продукцией для сухопутных сил Турции специалисты «Рособоронэкспорта» считают средства защиты для бронетанковой техники: комплекс активной защиты «Арена-Э», динамическая защита, а также противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Э» и автоматы Калашникова различных модификаций.
«Рособоронэкспорт» также планирует реализовать на полях IDEF-2017 обширную деловую программу. Ожидаются встречи с представителями правительства, вооруженных сил и бизнес-сообщества Турции, а также других стран ближневосточного региона.